Borse europee in rialzo con rintracciamento rendimenti e greggio nonostante rischi AI

(Teleborsa) - Si muovono in rialzo le Borse europee, Piazza Affari compresa
, con petrolio e rendimenti dei titoli di Stato in calo. Oggi resta alta l'attenzione sul comparto AI dopo che il Financial Times ha riferito
che OpenAI ha comunicato agli investitori che il fatturato annualizzato si sta avvicinando ai 50 miliardi di dollari a settembre, una cifra significativamente inferiore ai 70 miliardi di dollari precedentemente segnalato; inoltre, in Australia l'operatore di data center Firmus ha accantonato il progetto di IPO da 5 miliardi di dollari, mentre negli USA SpaceX
, Broadcom
e Oracle
puntano a raccogliere
miliardi per l'acquisto di chip di fascia alta.
Sul fronte macroeconomico
, la produzione industriale in Italia
ad agosto ha registrato
un crollo inatteso a livello congiunturale, con la media trimestrale anch'essa in forte calo. Secondo i dati diffusi da Istat, l'indice destagionalizzato della produzione è sceso dell'1,3% su base mensile dopo un aumento dello 0,6% il mese prima e contro attese per un dato invariato.
Tra gli altri dati usciti in mattinata, Banca d'Italia
ha comunicato
che ad agosto l'aumento tendenziale dei prestiti alle imprese
è pari a 4,2%, rispetto a 4,1% di luglio, mentre i depositi dei residenti presso le banche italiane sono aumentati di 1,8% su anno dopo la crescita di 2,4% del mese prima.
Sul fronte geopolitico, il presidente Donald Trump
ha dichiarato
che gli Stati Uniti non attaccheranno l'Iran prima delle elezioni di metà mandato
di novembre, prefigurando un periodo di oltre tre settimane senza azioni militari offensive contro Teheran. In un post sui social media, Trump ha fatto riferimento a "discussioni produttive" con la Repubblica Islamica, aggiungendo che il greggio sta transitando attraverso lo Stretto di Hormuz a "livelli record".
Per quanto riguarda le banche centrali, i verbali della riunione di settembre della BCE
hanno fornito scarse indicazioni sulle prospettive future
, con i membri del Consiglio direttivo che non hanno rilevato segnali di effetti di secondo livello derivanti dallo shock energetico e hanno osservato solo limitati effetti indiretti, sottolineando al contempo che tassi a lungo termine più elevati potrebbero incidere in modo significativo sulla crescita e sull'inflazione. Negli Stati Uniti, Christopher Waller della Fed ha affermato
che sono necessari ulteriori rialzi dei tassi, pur sottolineando la necessità di flessibilità riguardo al ritmo degli interventi e aggiungendo che i rialzi non devono necessariamente avvenire in riunioni consecutive.
Tra le IPO
, la società di pagamenti mobili Airtel Mobile Commerce debutta oggi alla Borsa di Londra
nella più grande IPO degli ultimi cinque anni per il London Stock Exchange
. Gli azionisti esistenti, tra cui la Qatar Investment Authority e TPG, hanno venduto 270 milioni di azioni a 1,96 sterline per azione nell'ambito dell'IPO, raccogliendo circa 529 milioni di sterline. L'operazione ha valutato la società circa 5,3 miliardi di sterline.
Tra le novità nel settore bancario italiano
, UniCredit
ha convocato
per oggi un consiglio d'amministrazione straordinario, secondo indiscrezioni di stampa; Kepler Cheuvreux ha alzato
il rating di Banca Generali
a "Buy", minimizzando il recente calo del titolo alla luce del positivo slancio commerciale e delle indiscrezioni su una possibile offerta da parte della società controllante Generali
; Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, si è impegnata
a non acquistare nuove azioni di MPS
fino a sei mesi dopo l'ultima data di pagamento dell'OPAS di Intesa Sanpaolo
; ieri MPS ha subito nuovi contraccolpi riguardo alle sue offerte di acquisizione per Banco BPM
e Banca Generali
, con Caltagirone che si è opposto a entrambe le operazioni e Crédit Agricole che ha dichiarato che non conferirà in adesione le proprie azioni di Banco BPM.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,122. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.184,4 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 90,62 dollari per barile, con un calo dello 0,95%.
In discesa lo spread
, che retrocede a quota +109 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale
riporta un rendimento del 4,56%. Tra i listini europei
tonica Francoforte
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,20%, in luce Londra
, con un ampio progresso dell'1,03%, e andamento positivo per Parigi
, che avanza di un discreto +0,88%.
Giornata di guadagni per la Borsa di Milano
, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dell'1,06%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
continua la giornata in aumento dell'1,10%. Ottima la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+1,77%); come pure, in netto miglioramento il FTSE Italia Star
(+1,64%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, decolla Fincantieri
, con un importante progresso del 4,88%. Ben comprata Inwit
, che segna un forte rialzo del 3,64%. Nexi
avanza del 3,03%. Si muove in territorio positivo Buzzi
, mostrando un incremento del 2,64%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Telecom Italia
, che prosegue le contrattazioni a -0,94%. Tentenna Avio
, con un modesto ribasso dello 0,55%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Comer Industries
(+5,73%), Banca Generali
(+5,57%), NewPrinces
(+4,44%) e Interpump
(+4,32%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su WIIT
, che continua la seduta con -1,71%. Giornata fiacca per ENAV
, che segna un calo dello 0,97%. Piccola perdita per MFE B
, che scambia con un -0,85%. Tentenna MFE A
, che cede lo 0,83%.