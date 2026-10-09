SpaceX mette sotto pressione il settore tlc a Wall Street

(Teleborsa) - Si muove in avanti SpaceX che sta portando a casa un modesto +0,91%.



A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia di un accordo raggiunto per acquisire un portafoglio nazionale di frequenze a bassa banda. L’operazione rafforza la presenza della società aerospaziale e satellitare nel mercato delle comunicazioni senza fili e apre una sfida diretta agli operatori tradizionali attraverso una rete basata sui satelliti.



Il mercato reagisce con vendite sui principali gruppi telefonici statunitensi: T-Mobile US perde il 9,8%, AT&T cede il 6,7% e Verizon arretra del 5,9%, penalizzate dai timori di una maggiore concorrenza.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da SpaceX restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 165 USD. Il supporto più immediato è stimato a 160,5. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 159, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



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