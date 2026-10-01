Gentili Mosconi, TP ICAP Midcap taglia target price con margini temporaneamente sotto pressione

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato a 3,40 euro
per azione (dai precedenti 4,70 euro) il target price
su Gentili Moscon
i, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella creazione, produzione, stampa e personalizzazione di tessuti per i principali player internazionali del lusso, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che Gentili Mosconi ha registrato risultati rassicuranti per il primo semestre
, confermando la resilienza del proprio modello e la validità della strategia di integrazione verticale in un contesto del settore lusso ancora fiacco.
Hanno ridotto il target price per recepire una normalizzazione dei margini più lenta del previsto
. Tale revisione riflette l'impatto ancora diluitivo di Cesare Gatti e Tintoria Comacina, tempistiche più prudenti per la realizzazione delle sinergie industriali e un contesto commerciale più complesso per i fornitori, dato che le grandi maison stanno esercitando maggiori pressioni su prezzi e produttività.
"A partire dal 2027, la redditività dovrebbe beneficiare del raggiungimento del pareggio da parte delle recenti acquisizioni, dell'avvio a pieno regime delle sinergie legate a MTB (Manifatture Tessili Bianchi) e delle economie di scala derivanti dalla crescita - si legge nella ricerca - Oltre a queste leve interne, la solidità patrimoniale offre margini per ulteriori operazioni di M&A
, in grado di rafforzare ulteriormente il consolidamento della catena del valore da parte del gruppo".