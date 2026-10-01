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Gentili Mosconi, TP ICAP Midcap taglia target price con margini temporaneamente sotto pressione

Finanza, Consensus
Gentili Mosconi, TP ICAP Midcap taglia target price con margini temporaneamente sotto pressione
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato a 3,40 euro per azione (dai precedenti 4,70 euro) il target price su Gentili Mosconi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella creazione, produzione, stampa e personalizzazione di tessuti per i principali player internazionali del lusso, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

Gli analisti scrivono che Gentili Mosconi ha registrato risultati rassicuranti per il primo semestre, confermando la resilienza del proprio modello e la validità della strategia di integrazione verticale in un contesto del settore lusso ancora fiacco.

Hanno ridotto il target price per recepire una normalizzazione dei margini più lenta del previsto. Tale revisione riflette l'impatto ancora diluitivo di Cesare Gatti e Tintoria Comacina, tempistiche più prudenti per la realizzazione delle sinergie industriali e un contesto commerciale più complesso per i fornitori, dato che le grandi maison stanno esercitando maggiori pressioni su prezzi e produttività.

"A partire dal 2027, la redditività dovrebbe beneficiare del raggiungimento del pareggio da parte delle recenti acquisizioni, dell'avvio a pieno regime delle sinergie legate a MTB (Manifatture Tessili Bianchi) e delle economie di scala derivanti dalla crescita - si legge nella ricerca - Oltre a queste leve interne, la solidità patrimoniale offre margini per ulteriori operazioni di M&A, in grado di rafforzare ulteriormente il consolidamento della catena del valore da parte del gruppo".
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