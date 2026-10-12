Starbucks smentisce voci acquisizione di Chipotle Mexican Grill

(Teleborsa) - La multinazionale statunitense del caffè con sede a Seattle ha smentito le voci che la davano intenta a valutare l'acquisizione di Chipotle Mexican Grill .



"Starbucks non acquisirà Chipotle", ha dichiarato un portavoce dell'azienda alla CNBC. La smentita del colosso del caffè arriva dopo giorni di indiscrezioni su un possibile mega-accordo tra le due catene di ristorazione. Giovedì, il Financial Times ha riferito che negli ultimi mesi Starbucks ha lavorato con dei consulenti a una proposta di acquisizione di Chipotle, citando fonti informate sulla vicenda.



Gli analisti avevano espresso scetticismo riguardo a un possibile accordo, data la profonda diversità tra le due attività.



In seguito alla smentita, lunedì le azioni di Chipotle hanno registrato un calo superiore al 2% nelle contrattazioni pre-market, mentre quelle di Starbucks sono salite di oltre l'1%. A mercati aperti, il titolo del colosso del caffè sta ora viaggiando in progresso dell'1,4% a circa 92 dollari, mentre le azioni della catena di burrito lasciano sul terreno il 4% a 30,3 dollari.

Condividi

```