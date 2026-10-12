Starbucks smentisce voci acquisizione di Chipotle Mexican Grill
(Teleborsa) - La multinazionale statunitense del caffè con sede a Seattle ha smentito le voci che la davano intenta a valutare l'acquisizione di Chipotle Mexican Grill.
"Starbucks non acquisirà Chipotle", ha dichiarato un portavoce dell'azienda alla CNBC. La smentita del colosso del caffè arriva dopo giorni di indiscrezioni su un possibile mega-accordo tra le due catene di ristorazione. Giovedì, il Financial Times ha riferito che negli ultimi mesi Starbucks ha lavorato con dei consulenti a una proposta di acquisizione di Chipotle, citando fonti informate sulla vicenda.
Gli analisti avevano espresso scetticismo riguardo a un possibile accordo, data la profonda diversità tra le due attività.
In seguito alla smentita, lunedì le azioni di Chipotle hanno registrato un calo superiore al 2% nelle contrattazioni pre-market, mentre quelle di Starbucks sono salite di oltre l'1%. A mercati aperti, il titolo del colosso del caffè sta ora viaggiando in progresso dell'1,4% a circa 92 dollari, mentre le azioni della catena di burrito lasciano sul terreno il 4% a 30,3 dollari.
```