Scuola, Anief: più risorse e tutele per la riforma degli istituti tecnici

(Teleborsa) - "La riforma degli istituti tecnici deve garantire stabilità agli organici, tutelare i docenti titolari e assicurare agli studenti un'offerta formativa completa. Non possiamo accettare che le criticità del riordino ricadano sulle scuole e sul personale, né che la formazione specialistica venga richiesta senza individuare le risorse necessarie", dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF.



La delegazione composta da Daniela Rosano e Andrea Messina, segretari generali ANIEF, ha incontrato oggi il Ministero dell'Istruzione e del Merito per rappresentare le criticità ancora aperte sull'applicazione del DM 29/2026 e sull'attuazione dell'articolo 9 del DL 170/2026.



Nel corso del confronto, ANIEF ha posto l'attenzione sulla salvaguardia della titolarità dei docenti della classe di concorso A-037, sul ripristino delle ore di Geografia per la classe di concorso A-021 e sulla necessità di individuare risorse aggiuntive per la formazione specialistica prevista dalla riforma.



Il Ministero ha riferito che, oltre alla conversione in legge del DL 170/2026, sarà necessario un ulteriore decreto ministeriale con i quadri orari aggiornati, da presentare alle organizzazioni sindacali e ai dirigenti scolastici prima della firma. È stato prospettato il ripristino delle ore di Geografia per la A-021: ANIEF guarda con cauto ottimismo a questa possibilità, in attesa di visionare i nuovi quadri orari in occasione di un prossimo incontro. Restano da definire la distribuzione delle ore nel secondo biennio e nel quinto anno e l'allineamento dei quadri orari per le classi che entreranno in vigore dall'anno scolastico 2027/28.



Il confronto proseguirà anche in sede parlamentare. Il 15 ottobre ANIEF sarà audita in Senato nell'ambito dell'esame del DL 170/2026 e presenterà le proprie proposte per correggere le criticità della riforma. Nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge, il sindacato formalizzerà specifici emendamenti per migliorare il provvedimento, tutelare i docenti e garantire risorse adeguate all'attuazione delle nuove disposizioni.



"Continueremo a sostenere le nostre richieste sia nel confronto con il Ministero sia in Parlamento. Con gli emendamenti chiederemo correzioni concrete ai quadri orari, garanzie per i docenti titolari e finanziamenti dedicati alla formazione specialistica. La riforma deve valorizzare gli istituti tecnici e migliorare la qualità dell'istruzione, non tradursi in nuove penalizzazioni per il personale e per gli studenti", conclude Pacifico.

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