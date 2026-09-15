"Si è da poco concluso al MIM il". Lo annuncia, Capo dipartimento, spiegando "le, ma come organizzazione sindacale abbiamo chiesto all'amministrazione guidata dalla DGERS, Dott.ssa Barbieri e dalla Dott.ssa Busceti undelle stesse".Il sindacalista propone ad esempio di "iniziare dalle" ed afferma che "questeattraverso un uso che tenga conto dell'effettivo utilizzo da parte delle stesse"."Bisogna poi risolvere laper l'anno in corso, poiché, come già detto dalla direzione generale del personale, la posizione economica èda incarichi aggiuntivi. Abbiamo chiesto unricorrendo alle economie per il dimensionamento scolastico, e quindi die di verificare quali sono le risorse utilizzate per le ipotesi di sostituzione di quell'articolo 57".in tal senso, così come abbiamo chiesto notizie sullaprevisti da una norma voluta dall'Anief, che prevede, sia parte fissa che variabile. Vogliamo sapere che fine hanno fatto queste risorse", afferma Sorrentino."Una notizia negativa riguarda il, le cui risorse sono state comunicate alle scuole a dicembre 2025, madal Ragioniere generale dello Stato, per cui il. Ciò comporterà sicuramente unper l'assegnazione delle risorse sul POS delle scuole. Il suggerimento operativo è quello di pagare le risorse che sono state assegnate ad agosto con il MOF 25/26", conclude.