Scuola, risorse FMOF 2627 immutate ma Anief chiede un uso più efficace e disponibilità alle scuole

"Si è da poco concluso al MIM il primo tavolo per il FMOF 26/27
". Lo annuncia Alberico Sorrentino
, Capo dipartimento Anief-Condir
, spiegando "le risorse sono sostanzialmente immutate
, ma come organizzazione sindacale abbiamo chiesto all'amministrazione guidata dalla DGERS, Dott.ssa Barbieri e dalla Dott.ssa Busceti un uso più efficace
delle stesse".
Il sindacalista propone ad esempio di "iniziare dalle economie per le ore eccedenti
" ed afferma che "queste risorse devono restare nella disponibilità delle scuole
attraverso un uso che tenga conto dell'effettivo utilizzo da parte delle stesse".
"Bisogna poi risolvere la questione della cumulabilità
per l'anno in corso tra incarichi specifici e posizioni economiche
, poiché, come già detto dalla direzione generale del personale, la posizione economica è totalmente svincolata
da incarichi aggiuntivi. Abbiamo chiesto un aumento dell'indennità parte variabile dei Dsga,
ricorrendo alle economie per il dimensionamento scolastico, e quindi di aumentare la quota di complessità
e di verificare quali sono le risorse utilizzate per le ipotesi di sostituzione di quell'articolo 57"."Ci aspettiamo una proposta migliorativa
in tal senso, così come abbiamo chiesto notizie sulla certificazione dei risparmi di spesa
previsti da una norma voluta dall'Anief, che prevede l'attribuzione di questi risparmi all'indennità di direzione dei Dsga
, sia parte fissa che variabile. Vogliamo sapere che fine hanno fatto queste risorse", afferma Sorrentino.
"Una notizia negativa riguarda il CCNI MOF economie
, le cui risorse sono state comunicate alle scuole a dicembre 2025, ma non è stato validato
dal Ragioniere generale dello Stato, per cui il contratto dovrà essere rifirmato
. Ciò comporterà sicuramente un allungamento dei tempi
per l'assegnazione delle risorse sul POS delle scuole. Il suggerimento operativo è quello di pagare le risorse che sono state assegnate ad agosto con il MOF 25/26", conclude.(Foto: Alberico Sorrentino)
"