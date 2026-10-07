Legge Bilancio, Anief chiede detassazione straordinari e aumenti ricevuti e risorse per pendolari





"A breve verrà redatta la prossima, che dovrà essere approvata entro dicembre 2026. Anief sta già iniziando a formulare le proprie proposte in termini di emendamenti". Lo ha fatto sapere, Segretario Generale di Anief. "Innanzitutto, chiediamo la detassazione del lavoro straordinario — misura già prevista lo scorso anno per il settore privato fino al 15% — e la detassazione degli aumenti stipendiali appena ricevuti, altrimenti non percepiti effettivamente dai lavoratori", ha dichiarato."Inoltre, piuttosto che un, riteniamo necessario individuare le risorse per portare l'indennità integrativa speciale a 250 euro. Ci sono colleghi che spendono purtroppo anche 400–500 euro al mese per recarsi presso la propria sede di lavoro perché situata magari a 200 chilometri di distanza, dovendo trascorrere molte ore in strada", ha aggiunto Rosano."A breve presenteremo queste e altre proposte. La Legge di Bilancio, inoltre, porterà sicuramentesulle risorse destinate ai prossimi aumenti contrattuali", ha concluso la dirigente Anief.