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Legge Bilancio, Anief chiede detassazione straordinari e aumenti ricevuti e risorse per pendolari

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"A breve verrà redatta la prossima Legge di Bilancio, che dovrà essere approvata entro dicembre 2026. Anief sta già iniziando a formulare le proprie proposte in termini di emendamenti". Lo ha fatto sapere Daniela Rosano, Segretario Generale di Anief. "Innanzitutto, chiediamo la detassazione del lavoro straordinario — misura già prevista lo scorso anno per il settore privato fino al 15% — e la detassazione degli aumenti stipendiali appena ricevuti, altrimenti non percepiti effettivamente dai lavoratori", ha dichiarato.


"Inoltre, piuttosto che un buono carburante da 100 euro, riteniamo necessario individuare le risorse per portare l'indennità integrativa speciale a 250 euro. Ci sono colleghi che spendono purtroppo anche 400–500 euro al mese per recarsi presso la propria sede di lavoro perché situata magari a 200 chilometri di distanza, dovendo trascorrere molte ore in strada", ha aggiunto Rosano.

"A breve presenteremo queste e altre proposte. La Legge di Bilancio, inoltre, porterà sicuramente novità sulle risorse destinate ai prossimi aumenti contrattuali", ha concluso la dirigente Anief.
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