UnitedHealth Group batte le attese e alza le stime sugli utili per il 2026

Proseguono gli investimenti in intelligenza artificiale e assistenza basata sul valore

(Teleborsa) - UnitedHealth Group ha chiuso il terzo trimestre con risultati superiori alle attese degli analisti e ha rivisto al rialzo le previsioni sugli utili per l'intero esercizio 2026. Il gruppo sanitario statunitense, il maggiore assicuratore privato del Paese, prevede ora un utile rettificato di almeno 20,50 dollari per azione, rispetto alla precedente stima compresa tra 19,50 e 20 dollari.



Il risultato segna un ulteriore passo avanti nel piano di rilancio della società, che punta a stabilizzare i margini attraverso una gestione più rigorosa dei costi, la riduzione degli iscritti meno redditizi e maggiori investimenti nell'assistenza basata sul valore delle cure e nell'intelligenza artificiale.



Nonostante la pubblicazione dei risultati, le azioni United Health trattano in ribasso dello 0,78%, allineandosi alla debolezza mostrata dall'intero listino americano.



Nel dettaglio, l'utile rettificato per azione si è attestato a 4,69 dollari, superando i 4,14 dollari attesi dal mercato, mentre i ricavi hanno raggiunto 112,69 miliardi di dollari, contro stime per 111,40 miliardi. L'utile netto è salito a 4,11 miliardi di dollari, pari a 4,56 dollari per azione, dai 2,35 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono invece leggermente diminuiti rispetto ai 113,16 miliardi registrati un anno prima. Sia la divisione assicurativa UnitedHealthcare sia l'unità sanitaria Optum hanno superato le attese degli analisti sugli utili operativi.



Costi sanitari ancora elevati, ma migliora la redditività

Uno dei principali segnali positivi del trimestre è arrivato dal medical cost ratio, l'indicatore che misura il rapporto tra le spese per le prestazioni sanitarie e i premi assicurativi incassati. Il dato si è attestato all'88,4%, al di sotto dell'89,9% previsto dagli analisti. Un valore più basso indica che una quota inferiore dei premi viene assorbita dai costi delle cure, con effetti favorevoli sulla redditività.



Il miglioramento non elimina tuttavia le pressioni sui costi, che restano superiori alle medie storiche. Il direttore finanziario Wayne DeVeydt ha segnalato in particolare l'impatto delle procedure di risoluzione indipendente delle controversie sui rimborsi fuori rete previste dal No Surprises Act, che secondo il manager aggiungono almeno un punto percentuale ai costi sanitari complessivi. Restano elevati anche i costi dei ricoveri ospedalieri e dei farmaci, soprattutto quelli specialistici utilizzati per trattare tumori e malattie rare.



Per contenere queste pressioni, UnitedHealth punta sull'assistenza basata sul valore (value-based care), un modello che lega la remunerazione dei medici e delle strutture alla qualità delle cure, agli esiti per i pazienti e all'efficienza dei costi, anziché al volume delle prestazioni erogate. Secondo DeVeydt, nel terzo trimestre i ricoveri ospedalieri per acuti tra gli iscritti sono diminuiti del 15% su base annua, mentre gli accessi ai servizi di assistenza domiciliare sono aumentati del 10%. Un'evoluzione che indica uno spostamento verso modalità di cura potenzialmente meno costose.



Intelligenza artificiale e assistenza basata sul valore al centro del rilancio

Accanto alla riorganizzazione del portafoglio assicurativo, il gruppo sta accelerando gli investimenti tecnologici per migliorare l'efficienza operativa. Tra le iniziative figura l'introduzione di strumenti di intelligenza artificiale capaci di ascoltare le conversazioni tra medici e pazienti e supportare la documentazione clinica, riducendo gli oneri amministrativi per il personale sanitario e liberando tempo da dedicare alle visite.



DeVeydt ha inoltre riferito che le prenotazioni degli appuntamenti effettuate direttamente dai pazienti, senza l'assistenza di un operatore sanitario, sono aumentate del 27% su base annua. Il gruppo si attende che queste iniziative producano benefici progressivi nella gestione dei costi sanitari nel quarto trimestre e nel corso del 2027, con l'estensione dei programmi.



La strategia di UnitedHealth punta quindi a conciliare il controllo della spesa con la qualità dell'assistenza, in un contesto in cui le pressioni sui costi medici continuano a rappresentare una sfida per il settore assicurativo statunitense.

Condividi

```