Bank of America, nel terzo trimestre fatturato sale a 30 miliardi di dollari (+3%) grazie a NII e commissioni

Restituiti oltre 8 miliardi agli azionisti

(Teleborsa) - Bank of America ha archiviato il terzo trimestre del 2026 con un utile netto di 6,9 miliardi di dollari, corrispondente a un utile per azione (EPS) di 0,91 dollari; i ricavi hanno registrato una crescita del 3% su base annua a 30,0 miliardi e il margine di interesse (Net Interest Income - NII) è aumentato dell'8% a 16,4 miliardi. I risultati includono un onere di 1,2 miliardi (0,17 dollari per azione) relativo a un accordo transattivo in ambito normativo, pertanto l'utile netto rettificato si è attestato a 8,1 miliardi e l'EPS rettificato a 1,08 dollari.



I risultati



Nel trimestre la banca ha registrato un utile netto di 6,9 miliardi di dollari, equivalente a un EPS diluito di 0,91 dollari, in calo rispetto a 8,3 miliardi (EPS di 1,04 dollari) del terzo trimestre del 2025. Escludendo l'onere relativo all'accordo transattivo con le autorità di regolamentazione, l'utile netto rettificato ammonta a 8,1 miliardi, con l'EPS rettificato pari a 1,08 dollari.



I ricavi, al netto degli oneri finanziari, si attestano a 30,0 miliardi, in crescita del 3% su base annua; il dato riflette maggiori ricavi netti da interessi (NII) e commissioni di gestione patrimoniale, a fronte di minori ricavi da attività di negoziazione (sales and trading) e commissioni di investment banking. Il NII è pari a 16,4 miliardi di dollari, in crescita dell'8%, trainato principalmente da maggiori saldi di prestiti e depositi, nonché da un NII più elevato legato alle attività di Global Markets e al repricing di attività a tasso fisso. Il rendimento netto degli interessi si esprime nel 2,16%, in aumento di 15 punti base.



Gli accantonamenti per perdite su crediti si sono attestati a 1,3 miliardi, sostanzialmente invariati rispetto al terzo trimestre del 2025 e in calo rispetto agli 1,4 miliardi del secondo trimestre del 2026. Le perdite nette su crediti (net charge-offs) sono pari a 1,3 miliardi, in diminuzione rispetto agli 1,4 miliardi del terzo trimestre del 2025 e del secondo trimestre del 2026. Le spese non legate agli interessi sono pari a 19,7 miliardi, in aumento di 2,4 miliardi. Il Rapporto di efficienza (efficiency ratio) si attesta al 66%. Escludendo l'onere relativo all'accordo transattivo con le autorità di regolamentazione, le spese non legate agli interessi rettificate sono pari a 18,5 miliardi e l'efficiency ratio rettificato al 62%.



Guardando ai rendimenti, il ROE si attesta al 9,4%, il ROTCE al 12,6% e il ROA al 0,79%. Escludendo l'onere relativo all'accordo transattivo con le autorità di regolamentazione, gli indicatori rettificati risultano pari a 11,1%, 14,9% e 0,93% rispettivamente.



Il Common Equity Tier 1 (CET1), pari a 198 miliardi di dollari, è diminuito di 3,2 miliardi rispetto al secondo trimestre del 2026. Il coefficiente CET1 è pari al 10,9%, ben al di sopra del minimo normativo.



BofA ha restituito agli azionisti 8,3 miliardi di dollari, di cui 2,2 miliardi tramite dividendi su azioni ordinarie e 6,0 miliardi in riacquisti di azioni ordinarie.



Da segnalare anche che il valore contabile per azione ordinaria (Book value per common share) è aumentato del 4% a 39,26 dollari, mentre il valore contabile tangibile per azione ordinaria (tangible book value per common share) è migliorato del 3% a 29,14 dollari.



Il commento del CEO Brian Moynihan



"Il team ha generato una crescita organica, rafforzando le relazioni esistenti con i clienti e acquisendone di nuove. Sebbene i ricavi dell'investment banking e delle attività di sales & trading siano diminuiti, il credito commerciale è cresciuto in tutti i segmenti di clientela.

Il nostro slancio – riflesso nella crescita dei depositi dei clienti, dei flussi nel wealth management e dell'attività dei consumatori – ha sostenuto solidi risultati economici, l'espansione dello stato patrimoniale e la creazione di valore a lungo termine per gli azionisti".



E ha aggiunto, "I nostri investimenti mirati nell'intelligenza artificiale stanno aiutando i nostri collaboratori a servire meglio i clienti, a lavorare più velocemente e a gestire il rischio in modo più efficace. Con oltre 200.000 collaboratori che utilizzano strumenti di IA e più di 300 casi d'uso approvati in tutta l'azienda, stiamo trasformando la nostra dimensione in un vantaggio competitivo".



Il commento del CFO Alastair Borthwick



"Abbiamo registrato un'attività vivace da parte dei nostri clienti nei segmenti consumer, wealth management, business e commerciale. La crescita organica ha contribuito a generare ricavi più elevati e solidi risultati economici. Il margine di interesse è cresciuto dell'8% rispetto all'anno precedente, sostenuto da un continuo miglioramento – sia su base annua che sequenziale – del rendimento netto degli interessi, mentre le commissioni di gestione patrimoniale sono aumentate del 17%. La qualità degli attivi ha continuato a migliorare, mentre la liquidità e la solidità patrimoniale si sono mantenute elevate. Ciò ci ha permesso di investire per la crescita e di restituire 8,3 miliardi di dollari agli azionisti attraverso dividendi sulle azioni ordinarie e riacquisti di azioni proprie".

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