Francoforte: giornata depressa per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di sistemi frenanti , che sta segnando un calo del 2,91%.



La tendenza ad una settimana di Knorr-Bremse è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo del fornitore di sistemi per veicoli ferroviari e commerciali ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 97,97 Euro. Supporto a 95,92. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 100.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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