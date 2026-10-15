Francoforte: giornata depressa per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di sistemi frenanti, che sta segnando un calo del 2,91%.
La tendenza ad una settimana di Knorr-Bremse è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo del fornitore di sistemi per veicoli ferroviari e commerciali ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 97,97 Euro. Supporto a 95,92. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 100.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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