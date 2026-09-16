Milano 15-set
51.555 0,00%
Nasdaq 15-set
28.938 -0,65%
Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 15-set
10.658 0,00%
Francoforte 15-set
25.402 0,00%

Ordini macchinari core Giappone (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Ordini macchinari core Giappone (MoM) in luglio
Giappone, Ordini macchinari core in luglio su base mensile (MoM) -3,7%, in calo rispetto al precedente +9,7% (la previsione era -2,8%).

(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
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