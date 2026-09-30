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Giappone, produzione industriale di agosto peggiora contro le attese a -1,7% su mese

Economia, Macroeconomia
Giappone, produzione industriale di agosto peggiora contro le attese a -1,7% su mese
(Teleborsa) - Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice della produzione industriale, nel mese di agosto 2026, ha registrato un calo dell'1,7% su base mensile, peggiorando rispetto al -0,2% di luglio. Le stime degli analisti indicavano un +1,4%.

Le previsioni a 1 mese indicano, per settembre, una crescita della produzione del 3,2%, mentre quelle a due mesi, per ottobre, segnalano un +3,1%.

Su base annuale, il dato non destagionalizzato della produzione evidenzia una variazione pari a +3,4%.

Sul calo mensile della produzione hanno pesato la contrazione delle consegne (-2,5% su mese) e delle scorte (-0,5%).

La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione pari a +1,7%.

(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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