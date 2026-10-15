Gruppo Lattonedil acquisisce il 60% di Pan Urania

(Teleborsa) - Il Gruppo Lattonedil, leader in Europa nella produzione e commercializzazione di pannelli isolanti, ha acquistato il 60% del capitale di Pan Urania, società senese specializzata nella produzione di pannelli isolanti e sistemi costruttivi a secco. L'operazione comprende anche Serr.All Industria Serramenti, interamente controllata da Pan Urania ed attiva nella produzione di porte e finestre in PVC e alluminio.



Le due realtà costituiscono Urania Group, gruppo industriale con oltre 40 anni di esperienza nel settore delle costruzioni modulari, che nel 2025 ha raggiunto ricavi pari a circa 53 milioni di euro e conta 225 collaboratori.



Il restante 40% del capitale di Pan Urania rimarrà nelle mani dell'attuale compagine societaria, i cui principali esponenti continueranno a ricoprire ruoli operativi, affiancando l'attuale management e la direzione di Lattonedil. Fabio Targi manterrà la carica di Amministratore Delegato, assicurando continuità gestionale e industriale.



"L'acquisizione di Pan Urania rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo industriale del nostro Gruppo e conferma la volontà di investire in realtà italiane che si distinguono per competenze specialistiche, qualità dei prodotti e presenza internazionale", ha affermato Fabrizio Bettio, Amministratore Delegato e Responsabile Approvvigionamenti di Lattonedil.



"L'ingresso nel Gruppo Lattonedil apre una nuova fase di crescita per Pan Urania e Serr.All, valorizzando il percorso industriale e le competenze che abbiamo costruito in oltre quarant'anni di attività", ha commentato Fabio Targi, Amministratore Delegato di Pan Urania.



L'acquisizione rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita e diversificazione del Gruppo Lattonedil, che prosegue la propria strategia di consolidamento industriale attraverso l'integrazione di realtà specializzate e complementari al proprio core business.

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