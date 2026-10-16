Dedem: EnVent conferma Target Price e rating Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l’Equity Research Update H1 2026 su Dedem , produttore di macchine per servizi di instant vending connesse a una piattaforma proprietaria nei segmenti delle cabine fototessera e dell’intrattenimento per bambini, confermando il rating Outperform e il target price di 8,60 euro per azione, che implica un significativo upside rispetto al prezzo di chiusura del 14 ottobre.



In H1 2026, Dedem ha registrato ricavi di 57 milioni di euro, +20% YoY. L’EBITDA è stato di 5,1 milioni, in calo del 18,5%, riflettendo i costi di integrazione delle acquisizioni, maggiori costi delle componenti hardware su una commessa pubblica e ritardi nelle autorizzazioni per nuovi spazi di intrattenimento. La perdita netta è stata di 2,2 milioni, rispetto a un utile di 0,3 milioni in H1 2025. L’indebitamento finanziario netto è stato di 33,4 milioni a giugno 2026, rispetto ai 28,9 milioni a dicembre 2025.



In H2, la domanda di fototessere dovrebbe continuare a beneficiare del passaggio alla carta d’identità elettronica, mentre il completamento dell’integrazione delle acquisizioni è atteso sostenere il recupero della marginalità. La quota dei pagamenti cashless nelle cabine fototessera è salita dal 28% al 35%, contribuendo a ridurre i costi di gestione del contante. Nel semestre, la società ha inoltre ampliato l’offerta con le macchine CoverME, dedicate alla stampa di cover personalizzate per smartphone e carte collezionabili, con un potenziale di ricavi mensili pari a €200mila entro fine anno.



Prosegue l’espansione internazionale: dopo il consolidamento in Spagna tramite Tecnotron e l’ingresso a Cipro, a luglio Dedem ha avviato le attività in Grecia, con ulteriori installazioni previste entro fine anno.



(Foto: Giovanni Ricciardi)

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