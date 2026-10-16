Generali per la prima volta sul mercato dei Lloyd's con il Syndicate 2031 Red Bridge

(Teleborsa) - Generali lancia per la prima volta sul mercato dei Lloyd's il Syndicate 2031 Red Bridge. Il Gruppo ha infatti ottenuto dai Lloyd's l'approvazione preliminare ad avviare nel 2027 le attività di sottoscrizione per questo Syndicate. L'iniziativa rappresenta un significativo sviluppo della strategia riassicurativa del Gruppo, che amplia così l'accesso a fonti diversificate di capitale di rischio e rafforza al contempo le partnership di lungo periodo nel mercato riassicurativo globale.



"Il lancio del Syndicate 2031 Red Bridge rappresenta una tappa importante nell'evoluzione della nostra strategia riassicurativa, in linea con il piano "Lifetime Partner 27: Driving Excellence", con l'obiettivo di ottimizzare il capitale a livello di Gruppo - ha detto Franco Urlini, Group Chief P&C & Reinsurance Officer di Generali - Facendo leva sulla piattaforma globale dei Lloyd's, possiamo infatti sviluppare soluzioni di trasferimento del rischio personalizzate e innovative, accedendo al contempo a nuove fonti di capitale per sostenere le ambizioni di crescita del nostro portafoglio Danni. Si tratta di una naturale estensione della nostra strategia volta a mantenere un accesso ampio e diversificato al mercato riassicurativo e ai capitali alternativi, aggiungendo un ulteriore strumento alle capacità di trasferimento del rischio del Gruppo".



"La nostra ambizione è attrarre nei Lloyd's i principali operatori assicurativi globali - ha aggiunto Dawn Miller, Chief Commercial Officer di Lloyd's e CEO di Lloyd's Americas - Siamo pertanto lieti di accogliere Generali con il lancio del Syndicate 2031 Red Bridge. Questo veicolo creerà connessioni più profonde tra assicurazione, riassicurazione e mercati dei capitali, confermando il ruolo dei Lloyd's come principale mercato globale per le soluzioni innovative di trasferimento del rischio".



Il nuovo Syndicate assumerà una quota delle cessioni riassicurative di Generali relative a diverse linee di business. Inoltre, il Syndicate 2031 Red Bridge di Generali rappresenta per il mercato dei Lloyd's un'opportunità di diversificazione distintiva, sia in termini di presenza geografica sia per la tipologia dei rischi ceduti. Il portafoglio di riassicurazione ceduta di Generali offre infatti una significativa esposizione ai rischi dell'Europa continentale, complementare al tradizionale orientamento globale dei Lloyd's, insieme all'accesso a un mix equilibrato di attività retail e middle market in diverse asset class e aree geografiche.

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