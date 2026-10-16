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Unione Europea, Bilancia commerciale in agosto

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Unione Europea, Bilancia commerciale in agosto
Unione Europea, Bilancia commerciale in agosto pari a -16,1 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 10,7 Mld Euro.
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