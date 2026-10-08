Germania, surplus bilancia commerciale cala a 19,5 miliardi di euro ad agosto

(Teleborsa) - Diminuisce meno delle attese il surplus della bilancia commerciale tedesca. Nel mese di agosto 2026 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 19,5 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 21,3 miliardi di luglio. Il dato è superiore alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 19 miliardi.



Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono scese dello 0,8% su base mensile, dopo il -0,8% registrato a luglio e contro una variazione di +0,8% attesa dal mercato, mentre le importazioni hanno registrato un incremento dello 0,9% dopo il -5,7% precedente e contro il +2,8% atteso.

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