ABC Company, Websim conferma Outperform con M&A in pipeline nel secondo semestre

(Teleborsa) - Websim Corporate (Intermonte) ha confermato il target price di 4,45 euro per azione (con un upside potenziale del 14%) e la raccomandazione "Outperform" sul titolo ABC Company , veicolo di permanent capital e società di consulenza quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan.



Gli analisti parlando di un primo semestre 2026 "di transizione, con un perimetro significativamente ampliato". Nel semestre, ABC ha rafforzato le piattaforme Advisory e Investments attraverso le acquisizioni di Global Strategy, Bonfiglioli Consulting, Drago Forneria Genovese e del polo Tensotend-C.S.C. Nel secondo semestre è stata avviata l'aggregazione Serinex-EVT/Kintek, mentre prosegue l'attività di funding.



Guardando all'agenda del secondo semestre, il focus è sull'integrazione nell'Advisory (Global Strategy, Bonfiglioli Consulting e Giotto Cellino SIM) e negli Investments (Drago Forneria Genovese e polo Tensotend-CSC): obiettivo sinergie operative. Prosegue la valutazione di opportunità di M&A. Atteso il 2026 con un utile netto sia a livello separato sia consolidato pro-forma.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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