Milano 11:36
49.116 -1,49%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:36
10.788 -0,86%
Francoforte 11:36
25.344 -1,09%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 16/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 16/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

In forte ribasso il Nasdaq Composite, che chiude la seduta con un disastroso -2,14%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Nasdaq Composite, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 25.771,4. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 26.877,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 25.402,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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