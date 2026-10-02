Milano 1-ott
50.238 0,00%
Nasdaq 1-ott
30.502 +0,31%
Dow Jones 1-ott
50.927 +0,04%
Londra 1-ott
10.428 0,00%
Francoforte 1-ott
24.939 0,00%

Giappone, Tasso disoccupazione in agosto

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Giappone, Tasso disoccupazione in agosto
Giappone, Tasso disoccupazione in agosto pari a +25%, in aumento rispetto al precedente +2,4% (la previsione era +2,4%).
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