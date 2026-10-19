Fastned, ricavi da ricarica +47% e utile lordo +44% nel terzo trimestre

Previsioni 2026 confermate

(Teleborsa) - Fastned , azienda europea attiva nella ricarica ultraveloce e quotata su Euronext Amsterdam, ha archiviato il terzo trimestre 2026 con ricavi da ricarica pari a 51,3 milioni di euro, in crescita del 47% annuo.



Tali ricavi, - spiega una nota - includono 5,1 milioni relativi agli e-credit olandesi del primo trimestre 2026, trasferiti nel terzo trimestre dopo la riapertura del portale del governo olandese, a seguito di una chiusura temporanea. I ricavi derivanti da ricarica, al netto di tale effetto, sono stati pertanto pari a 46,3 milioni di euro, in aumento del 47%.



Sostenuti dal traffico delle vacanze estive, i ricavi annualizzati per stazione, calcolati sulla base dei ricavi dall'inizio dell’anno, hanno raggiunto un totale di 395.000 euro, avvicinandosi al limite superiore dell'intervallo previsto dalla guidance di Fastned per il 2026, compreso tra 350.000 e 400.000 euro.



L'utile lordo è aumentato del 44% a 37 milioni, senza che vi sia stato alcun impatto dall'effetto temporaneo sopra citato.



Le previsioni

Fastned conferma le proprie attese per l'intero esercizio 2026 ovvero lo sviluppo tra le 70 e le 100 nuove stazioni operative entro la fine dell’anno, per un totale di 476-506 stazioni operative; ricavi medi per stazione compresi tra 350.000 e 400.000 euro e un margine EBITDA operativo di circa il 45%



L'azienda mantiene il focus sulla crescita dei ricavi provenienti dalla ricarica, sul miglioramento delle prestazioni delle stazioni e sull'attuazione dell'espansione prevista della rete in tutta Europa.



Le parole del management

"Ancora una volta, Fastned è cresciuta più rapidamente del mercato. Le vendite presso le stazioni esistenti sono aumentate del 27% e le vendite complessive del 43%, a fronte di una crescita del parco veicoli del 29%, e questa crescita è redditizia. Stiamo continuando a migliorare le prestazioni delle stazioni esistenti e ad ampliare la rete con nuove stazioni, così da cogliere ulteriori opportunità di mercato. Stiamo costruendo al doppio del ritmo dello scorso anno, con 65 stazioni in costruzione all’inizio dell’ultimo trimestre. Continuiamo inoltre a consolidare posizioni di mercato di lungo periodo in tutta Europa. Siamo leader nei Paesi Bassi e in Belgio e continuiamo a costruire posizioni solide nel Regno Unito, in Germania e in Francia. Non lo facciamo semplicemente realizzando infrastrutture, ma sviluppando un concept di stazione che ha dimostrato di essere redditizio, mercato dopo mercato", ha dichiarato Michiel Langezaal, CEO di Fastned.



"Per Fastned, l’Italia è un mercato strategico e un Paese in cui abbiamo piani di crescita ambiziosi. Stiamo lavorando per costruire una presenza solida sul territorio, sviluppando stazioni lungo le principali direttrici di mobilità e in luoghi capaci di rispondere concretamente alle esigenze di chi viaggia in elettrico. Vogliamo portare anche in Italia un’esperienza di ricarica ultraveloce semplice, affidabile e accessibile, contribuendo a rendere la mobilità elettrica una scelta sempre più naturale per gli automobilisti", ha commentato Simone Saccani, Country Manager di Fastned in Italia.

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