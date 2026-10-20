Analisi Tecnica: EUR/YEN del 19/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Modesto recupero sui valori precedenti per il cambio Euro / Yen, che conclude in progresso dello 0,45%.
La situazione di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 177,973. Supporto visto a quota 177,183. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 178,763.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)