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Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in agosto
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20 ottobre 2026 - 10.20
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Partite correnti Zona Euro in agosto pari a 87 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente 27,2 Mld Euro (la previsione era 29,2 Mld Euro).
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