Milano 13:54
48.549 -1,09%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
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Londra 13:54
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Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in agosto

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Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in agosto
Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in agosto pari a 87 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 27,2 Mld Euro (la previsione era 29,2 Mld Euro).
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