Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il Nasdaq Composite, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,02%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 26.138,9. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 26.711,9. Il peggioramento del Nasdaq Composite è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25.853.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)