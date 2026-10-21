Borse europee in recupero grazie alle trimestrali, ma restano i dubbi sull’AI

Tensioni sul mercato obbligazionario

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB , che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.



A fare da assist ai mercati azionari contribuiscono i primi risultati positivi della stagione delle trimestrali, che rafforzano la fiducia degli investitori nonostante le persistenti preoccupazioni sulle valutazioni del settore dell’intelligenza artificiale e le tensioni sul mercato obbligazionario. Intanto, i future statunitensi indicano un avvio in rialzo a Wall Street, in attesa dei risultati di Meta e Tesla .



Tensioni in Francia e mercati obbligazionari

Sullo sfondo, resta sotto osservazione la situazione della Francia, dove le proteste stanno aumentando la pressione su un governo già impegnato a risanare i conti pubblici. I rendimenti dei titoli di Stato francesi a dieci anni sono saliti di oltre 16 punti base dall'inizio della settimana, avvicinandosi alla soglia del 5%. Si tratta dell'incremento più marcato tra le principali economie mondiali, i cui rendimenti sono aumentati in media di poco più di 5 punti base.



Le tensioni hanno pesato anche sul titolo Carrefour , le cui azioni sono scese di quasi il 13% dopo la revisione al ribasso delle previsioni, motivata anche dalle recenti proteste.



A incidere sul comparto obbligazionario contribuisce anche il nuovo rialzo del petrolio, tornato sopra i 110 dollari al barile dopo la breve flessione della seduta precedente, mentre i rendimenti dei Treasury statunitensi sono aumentati nelle contrattazioni europee.



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,123. L' Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.121,1 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,69%, in scia ai ravvivati timori sullo Stretto di Hormuz.



Balza in alto lo spread , posizionandosi a +117 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,59%.



Tra le principali Borse europee seduta senza slancio per Francoforte , che riflette un moderato aumento dello 0,57%, incolore Londra , che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e piccolo passo in avanti per Parigi , che mostra un progresso dello 0,54%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB , che avanza a 49.310 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 51.876 punti.



I migliori e peggiori a Piazza Affari



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in luce Telecom Italia , con un ampio progresso del 3,53%.



Andamento positivo per Poste Italiane , che avanza di un discreto +1,71%.



Ben comprata STMicroelectronics , che segna un forte rialzo dell'1,63% sulla scia del recupero dei titoli tech.



Composta Prysmian che cresce di un modesto +1,49%.



Dal lato dei ribassi, si registrano vendite, invece, su Nexi , che prosegue le contrattazioni a -0,57%.



Giornata fiacca per Amplifon , che segna un calo dello 0,55%.



Piccola perdita per Stellantis , che scambia con un -0,53%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, GVS (+2,89%), BFF Bank (+2,80%), LU-VE Group (+2,73%) e D'Amico (+2,66%).



I piÃ¹ forti ribassi, invece, si verificano su BF , che continua la seduta con -6,65%.



In apnea Ferragamo , che arretra del 6,52%.



Tentenna Philogen , che cede lo 0,92%.

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