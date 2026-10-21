Rosetti Marino, Intesa: semestre in crescita, la Libia può spingere gli ordini

(Teleborsa) - I risultati del primo semestre 2026 di Rosetti Marino , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione e costruzione di impianti offshore e onshore per il settore energetico, hanno mostrato una marcata accelerazione dei volumi d'affari, sostenuta sia dal settore Oil & Gas che da quello delle Energie Rinnovabili e della Neutralità Carbonica. Sebbene la redditività sia aumentata in termini assoluti, i margini hanno registrato una lieve flessione, riconducibile alla fase attuale di esecuzione di alcuni progetti. Lo fanno notare gli analisti di Intesa Sanpaolo , che non esprimono un giudizio sul titolo per il flottante e gli scambi estremamente limitati.



I risultati



Nel primo semestre 2026, Rosetti Marino ha registrato un valore della produzione pari a 377,3 milioni di euro, in crescita del 34,2% su base annua, trainato dall'esecuzione di grandi progetti sia nel comparto Oil & Gas che in quello delle Energie Rinnovabili e della Neutralità Carbonica. L'EBITDA è salito a 21,2 milioni di euro (+12,8% su base annua), mentre il margine EBITDA si è attestato al 5,6% (rispetto al 6,7% del primo semestre 2025), riflettendo la fase di esecuzione di rilevanti contratti EPC e un mix di progetti meno favorevole. L'utile netto ha raggiunto i 12,1 milioni di euro, con un incremento del 3,5% su base annua. La posizione finanziaria netta (liquidità netta) è scesa a 98,8 milioni di euro, dai 153,2 milioni di euro registrati alla chiusura dell'esercizio 2025, principalmente a causa di ritardi nell'approvazione di varianti contrattuali su un progetto di grande entità.



Il portafoglio ordini



Alla fine di giugno 2026, il portafoglio ordini ammontava a 933 milioni di euro, rispetto ai 995 milioni di euro di fine 2025, garantendo una solida visibilità sui ricavi futuri. Il management ha sottolineato che le trattative per un importante contratto offshore in Libia sono in una fase avanzata; una volta perfezionato, tale acquisizione consentirebbe al portafoglio ordini di superare i livelli registrati a fine 2025. Il Gruppo ha inoltre confermato un contesto di mercato favorevole, sostenuto dalla crescente attività di investimento nelle infrastrutture energetiche offshore.

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