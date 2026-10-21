Tenax International: EnVent conferma Target Price e rating Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l'Equity Research Update H1 2026 su Tenax International , produttrice di spazzatrici e lavastrade completamente elettriche per la pulizia di strade e aree pubbliche e private, confermando il rating Outperform e il target price di 2,10 euro per azione.



I risultati H1 2026 hanno risentito del persistere della debolezza della domanda pubblica già registrata nel FY25, con vincoli di bilancio e processi decisionali più lunghi che hanno ritardato il rinnovo delle flotte e gli investimenti ambientali. I ricavi sono stati pari a €6,6m. L’EBITDA è stato negativo per €0,7m, riflettendo l’insufficiente copertura dei costi fissi dovuta ai minori volumi e le inefficienze legate all’avvio produttivo della controllata Esagono. La perdita netta è stata pari a €1,5m. L’indebitamento finanziario netto è sceso a €13,3m da €14,1m a dicembre 2025.



Nel 2026, Tenax amplia l’offerta con Electra 5.0, entrando nel segmento delle spazzatrici compatte con capacità superiore a 2,5 m³: una prima unità è stata consegnata a luglio, altre tre consegne sono previste nell’H2 2026 e tre unità sono già in ordine per il 2027. Nel frattempo, Esagono ha completato le attività necessarie per l’omologazione dei veicoli e avviato la razionalizzazione dei processi produttivi. Il portafoglio ordini 2026 ha raggiunto €12,7m, includendo le vendite di luglio–settembre, con ordini già acquisiti anche per il 2027. Il management sta adeguando la capacità produttiva e gli approvvigionamenti per rispettare gli impegni di consegna e prevede che l’aumento dei volumi nell’H2 favorisca un maggiore assorbimento dei costi fissi e un recupero della redditività.

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