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Fiducia imprese Francia (MoM) in ottobre

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Fiducia imprese Francia (MoM) in ottobre
Francia, Fiducia imprese in ottobre su base mensile (MoM) 105 punti, in aumento rispetto al precedente 101 punti (la previsione era 101 punti).
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