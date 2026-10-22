Giornata drammatica a Tokyo e gli altri listini asiatici dopo risultati contrastanti delle big tech

(Teleborsa) - I mercati azionari hanno registrato un calo, poiché i risultati contrastanti delle grandi aziende tecnologiche non sono riusciti a rassicurare gli investitori sulla tenuta del trend legato all'intelligenza artificiale, mentre l'intensificarsi delle tensioni in Medio Oriente ha spinto al rialzo i prezzi del petrolio.



In Asia, l'indice Kospi — considerato un barometro per il settore dell'intelligenza artificiale — si è avviato verso la chiusura più bassa da aprile, mentre i listini cinesi si sono avvicinati a un mercato "orso". Alibaba Group Holding ha guidato il ribasso dei titoli cinesi dell'e-commerce, in seguito alla richiesta del governo di rafforzare i controlli sulla qualità.



Le azioni di Tesla sono scese del 3,3% nelle contrattazioni after-hours, dopo che la società ha ridotto le previsioni sulla spesa in conto capitale. Al contrario, Meta Platforms è salita del 2,2% fuori orario, grazie a prospettive di spesa che confermano il forte impegno dell'azienda verso l'intelligenza artificiale. Le azioni di Lam Research , attiva nella produzione di macchinari per semiconduttori, sono scesi del 7,4% nelle contrattazioni estese, a causa di previsioni sugli utili inferiori alle attese.



A complicare ulteriormente il quadro, il prezzo del greggio è salito in seguito ad attacchi mortali in Arabia Saudita, che hanno alimentato il timore che l'escalation delle ostilità in Medio Oriente possa compromettere l'offerta. Il Brent è avanzato del 2%, raggiungendo i 111 dollari al barile. I titoli di Stato statunitensi hanno registrato rialzi, beneficiando della domanda di beni rifugio, mentre Bitcoin e oro hanno perso terreno.



Guardando ai principali listini asiatici, pioggia di vendite sul listino di Tokyo , che scambia con una pesante flessione del 2,46%; sulla stessa linea, Shenzhen crolla del 3,54%. Pesante la Borsa di Hong Kong (-3,95%); sulla stessa linea, depresso il mercato di Seul (-3,62%). In frazionale calo Mumbai (-0,29%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità Sydney (-0,3%).



Discesa moderata per l' euro contro la valuta nipponica , che propone una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente. Sostanziale invarianza per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un moderato +0,09%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,88%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,65%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Venerdì 23/10/2026

01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,9%)

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 54,1 punti).

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