Milano 15:22
49.156 +1,23%
Nasdaq 15:22
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Dow Jones 15:22
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Londra 15:22
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Francoforte 15:22
25.489 +1,22%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 25/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 25/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 ottobre

Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un moderato +0,1%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,8374. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,8389. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 0,8404.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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