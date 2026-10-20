Iniziative Bresciane, Integrae SIM mantiene rating di acquisto ma target price scende a 15 euro

(Teleborsa) - Integrae SIM mantiene la raccomandazione di acquisto su Iniziative Bresciane, abbassando però il prezzo obiettivo da 17 a 15 euro, valutazione che conserva comunque un cospicuo upside del 92%.



Iniziative Bresciane - ricorda il report - chiude il primo semestre 2026 con una performance in contrazione, dovuta alla riduzione delle precipitazioni che hanno portato a ricavi in calo del 8,1% (€ 11,44 mln vs. € 12,45 mln). Resta comunque molto elevata la marginalità del modello operativo, con un EBITDA di € 7,06 mln e un EBITDA margin del 61,8%, mentre il Net Income si attesta a € 0,14 mln rispetto a € 1,07 mln del primo semestre del 2025. A livello patrimoniale, la NFP si attesta a € 95,16 mln di debito (€ 92,87 mln a fine 2025), per effetto di investimenti e dividendi.



Alla luce dei dati semestrali e del calo delle precipitazioni, gli analisti rivedono leggermente al ribasso le stime per l’orizzonte di previsione. In particolare, stimano un valore della produzione FY26E pari a € 26,50 mln, con un EBITDA di € 16,55 mln corrispondente a una marginalità del 67,6%; negli anni successivi, si aspettano un valore della produzione in crescita fino a € 30,00 mln nel FY28E, con EBITDA di € 19,80 mln e una marginalità del 70,7%.

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