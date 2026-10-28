Farmacosmo, ricavi 9 mesi scendono a 27,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Farmacosmo , società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che i ricavi complessivi dei primi nove mesi del 2026 si attestano a circa 27,6 milioni di euro, in diminuzione del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a parità di perimetro. La variazione riflette principalmente gli effetti del deconsolidamento delle attività di Bau, della farmacia fisica di Messina e della chiusura del canale B2B a fine 2025. Il Gruppo prosegue nel percorso di focalizzazione strategica sul segmento Retail, privilegiando le aree caratterizzate da una maggiore redditività.



I ricavi totali pari a euro 27,6 milioni di euro si confrontano con i 39,4 milioni di euro dello stesso periodo del 2025. La variazione riflette principalmente gli effetti del deconsolidamento delle attività di BAU, della farmacia fisica Messina e del canale B2B (chiuso nel 2025) pari a 10,2 milioni di euro nel periodo.



I risultati "confermano la traiettoria del Gruppo verso una marginalità positiva, grazie alla progressiva riduzione delle linee di business a bassa marginalità - commenta l'AD Fabio de Concilio - Il canale retail, nonostante una lieve riduzione dei volumi, si dimostra in grado di migliorare la redditività grazie anche ai robusti KPI di tutti i portali. Nel terzo trimestre del 2026 farmacosmo.it continua a registrare un alto conversion rate, grazie all'ottimizzazione delle attività di marketing, i cui effetti positivi iniziano a manifestarsi. Il valore medio del carrello raggiunge picchi pari a 104 euro, e quello dei clienti ricorrenti a 119 euro, a conferma di una customer base solida, con clienti ricorrenti che rappresentano oltre l'85% del totale. Inoltre, gli altri portali quali Profumeriaweb e ContactU crescono rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente rispettivamente del 19% e del 15%, in virtù delle numerose attività di ampliamento dell'offerta sotto il punto di vista qualitativo e quantitativo. ContactU incrementa il fatturato insediandosi in maniera eccellente nel mercato di riferimento come piattaforma di telepsicologia e telepsichiatria caratterizzata da un elevato standard qualitativo concretamente riscontrato dai nostri pazienti. Il processo di efficientamento dei costi prosegue con continuità, in linea con gli obiettivi strategici aziendali".



La crescita del canale retail, che si compone dei portali farmacosmo.it, profumeriaweb.com, pharmasi.it, ContactU e le due farmacie/parafarmacie, è guidata da ContactU e profumeriaweb.it con le piattaforme del pharma sostanzialmente flat; farmacosmo.it, dopo aver aumentato significativamente il primo margine (MOL) di oltre il 13%, continua a concentrare i propri sforzi su una maggiore marginalità sul venduto vedendo i ricavi attestarsi a circa 21,3 milioni di euro in diminuzione del 5,7% rispetto ai 22,6 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente.



L'AOV (il carrello medio) dei portali è così figurato: Farmacosmo 104 euro, ProfumeriaWeb 65 euro, Pharmasi 61 euro, valori medi superiori a quelli che registrano in genere gli operatori sul mercato di riferimento. ContactU.it, la startup di telepsicologia per pazienti e aziende raggiunge un fatturato di 694 mila euro rispetto a 604 mila euro dello stesso periodo del 2025, in crescita del 15% anno su anno.

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