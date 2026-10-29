Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 28/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 28/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / Yen, che in chiusura evidenzia un +0,07%.

Il quadro di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 176,069. Primo supporto individuato a 175,773. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 176,365.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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