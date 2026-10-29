Analisi Tecnica: EUR/YEN del 28/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / Yen, che in chiusura evidenzia un +0,07%.
Il quadro di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 176,069. Primo supporto individuato a 175,773. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 176,365.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)