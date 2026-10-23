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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in ottobre

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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in ottobre
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in ottobre pari a 48 punti, in calo rispetto al precedente 48,1 punti (la previsione era 46,3 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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