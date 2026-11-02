USA, ISM: settore manifatturiero cresce a sorpresa in ottobre

(Teleborsa) - Migliora l'attività manifatturiera negli Stati Uniti a ottobre e si conferma in fase di espansione. Lo segnala l'ISM - Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile.



L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 55,5 punti, rispetto ai 54,5 punti del mese precedente e atteso dagli analisti.



L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, si conferma sopra la soglia chiave di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività.



Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini sale a 55,5 punti da 55,3, mentre quella sull'occupazione cala a 52,4 da 52,7 e la componente relativa ai prezzi scivola a 75,2 da 77,9 punti (contro attese per 77,2).

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