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Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,36%

Il Dow Jones chiude a 52.297,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,36%
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,36% e archivia la seduta a 52.297,81 punti.
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