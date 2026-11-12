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Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,36%
Il Dow Jones chiude a 52.297,81 punti
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L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,36% e archivia la seduta a 52.297,81 punti.
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