Milano 17:35
51.755 +0,69%
Nasdaq 22:00
27.741 -0,60%
Dow Jones 22:04
52.232 -0,30%
Londra 17:35
10.752 -0,29%
Francoforte 17:35
26.347 +0,31%

Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,30%

Il Dow Jones chiude a 52.233,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,30%
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,30% e archivia la seduta a 52.233,08 punti.
Condividi
```