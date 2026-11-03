USA, offerte di posti di lavoro in aumento oltre le attese a settembre

(Teleborsa) - Aumenta il numero di offerte di posti lavoro negli Stati Uniti a settembre. È quanto rilevato dal Report JOLTS dell'U.S. Bureau of Labor Statistics americano, che misura le posizioni di lavoro aperte (Job Openings) e le ricerche di personale avviate (recruitment).



A settembre, il numero di posizioni lavorative aperte negli Stati Uniti è aumentato di 333.000 unità, raggiungendo quota 7,52 milioni; il dato di agosto è stato rivisto al rialzo a 7,19 milioni, superando le previsioni che indicavano 7,10 milioni. L'incremento delle posizioni aperte ha riguardato i settori dei servizi professionali e alle imprese (+106.000), la pubblica amministrazione statale e locale (escluso il comparto istruzione, +104.000), il manifatturiero (+54.000), l'edilizia (+36.000) e il commercio all'ingrosso (+21.000). A livello regionale, si è registrato un aumento nel Nord-est (49.000), nel Midwest (90.000) e nell'Ovest (244.000), a fronte di un calo nel Sud (-49.000).



Il numero di assunzioni e quello delle interruzioni del rapporto di lavoro sono rimasti sostanzialmente stabili, attestandosi rispettivamente a 5,4 milioni e 5,3 milioni. All'interno del dato sulle interruzioni, sono aumentate le dimissioni volontarie (3,4 milioni), mentre i licenziamenti (1,6 milioni) non hanno subito variazioni significative.



(Foto: Foto di Vitaly Gariev su unsplash)

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