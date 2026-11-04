Usa, PMI servizi di ottobre rivisto in calo a 55,1 punti, composito scende a 55,9 punti

(Teleborsa) - L'indice PMI composito degli Stati Uniti, elaborato da S&P Global, è sceso a 55,9 nell'ottobre 2026, rispetto al 58,4 di settembre; si tratta del valore più basso degli ultimi tre mesi, inferiore alla stima preliminare di 57,6, a causa di una crescita più contenuta sia nella produzione manifatturiera che nel settore dei servizi.



Ciononostante, i nuovi ordini hanno continuato a registrare un forte incremento, sostenuti principalmente dalla solida domanda nel settore dei servizi, mentre l'occupazione complessiva ha mantenuto un trend positivo. Le pressioni sui costi sono rimaste elevate, pur attenuandosi leggermente rispetto a settembre, e le imprese hanno aumentato i prezzi di vendita al ritmo più rapido dall'agosto 2022, il che suggerisce che le pressioni inflazionistiche restano motivo di preoccupazione. Nel frattempo, la fiducia nelle prospettive economiche è diminuita, toccando il livello più basso da maggio.



Nel complesso, l'indagine indica una continua espansione economica, ma il rallentamento dello slancio, le persistenti pressioni sui prezzi e il deterioramento della fiducia delle imprese segnalano sfide crescenti per il settore privato.



L'indice PMI per il settore dei servizi è sceso a 56,1 nell'ottobre 2026, in calo rispetto al 58,8 di settembre – valore che rappresentava il massimo degli ultimi cinque anni – e al di sotto della stima preliminare di 57,9. Tuttavia, il dato continua a segnalare una crescita robusta dell'attività nei servizi, trainata dal settore tecnologico, con buone performance registrate anche nei comparti rivolti ai consumatori e nei servizi finanziari.



L'afflusso di nuovi ordini ha segnato un altro netto incremento, favorito da una domanda di mercato positiva, mentre i fornitori di servizi hanno continuato ad ampliare i propri organici. Tuttavia, la crescita sia dell'attività economica che dei nuovi ordini ha rallentato rispetto ai picchi di settembre, risentendo di un'inflazione elevata e di una maggiore incertezza economica. Parallelamente, i costi operativi sono aumentati in modo marcato, spinti in parte dal rincaro dei carburanti, il che ha indotto le aziende ad accelerare ulteriormente l'aumento dei prezzi di vendita.



(Foto: Julien Gaud / Unsplash)

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