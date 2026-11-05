BT Group conferma guidance escludendo l'impatto dell'acquisizione di TalkTalk

(Teleborsa) - BT Group , colosso britannico delle telecomunicazioni, ha chiuso il primo semestre dell'esercizio (al 30 settembre 2026) con ricavi pari a 8,8 miliardi di sterline, in aumento dell'1%, trainati dai maggiori ricavi dei telefoni cellulari nel segmento Consumer, parzialmente compensati dal calo dei ricavi da servizi rettificati; ricavi da servizi rettificati pari a 7,7 miliardi di sterline, in calo dell'1%, a causa del continuo impatto negativo del settore voce pari a 1 punto percentuale.



L'EBITDA rettificato è stato pari a 4,1 miliardi di sterline, in aumento dell'1% su base annua, grazie alla riduzione dei costi del personale e ai benefici derivanti dalla trasformazione dei costi, che hanno più che compensato il calo del settore voce; l'utile ante imposte pari a 1,1 miliardi di sterline, in aumento del 12%, grazie alla riduzione dei costi di ristrutturazione e al flusso di EBITDA.



"BT ha registrato un primo semestre solido, mantenendo un forte slancio strategico in un mercato competitivo, che ha portato a una crescita dei ricavi, dell'EBITDA e della soddisfazione dei clienti - ha commentato la CEO Allison Kirkby - Stiamo costruendo l'infrastruttura digitale del Regno Unito, connettendo e proteggendo il Paese come nessun altro, e accelerando al contempo il nostro percorso di trasformazione per creare una BT migliore per tutti noi.



"La nostra strategia, incentrata sul Regno Unito, e il relativo processo di trasformazione stanno dando risultati concreti: nel primo semestre abbiamo ottenuto risparmi su base annua pari a 312 milioni di sterline, proseguendo nel nostro impegno di semplificazione e modernizzazione - ha aggiunto - La proposta di joint venture internazionale con Verizon sta procedendo rapidamente; abbiamo inoltre agito a sostegno del Paese attraverso l'acquisizione di TalkTalk, tutelando milioni di clienti e creando al contempo valore per tutti i nostri stakeholder. Confermiamo i nostri obiettivi a medio termine, che prevedono un normalised free cash flow di circa 3 miliardi di sterline entro la fine del decennio. Per l'anno fiscale in corso, siamo sulla buona strada per raggiungere un free cash flow normalizzato di circa 2 miliardi di sterline, al netto degli effetti dell'operazione TalkTalk. Annunciamo infine un incremento del dividendo provvisorio, che sale a 2,5 pence per azione".



Previsioni per l'esercizio 2027 riconfermate: ricavi rettificati compresi tra 17,1 e 17,6 miliardi di sterline, ricavi da servizi rettificati compresi tra 15,1 e 15,4 miliardi di sterline e crescita dell'EBITDA rettificato compresa tra 8,1 e 8,2 miliardi di sterline; free cash flow normalizzato circa 2 miliardi di sterline. Le previsioni per l'esercizio 2027 escludono l'impatto dell'acquisizione di TalkTalk; BT fornirà ulteriori dettagli sugli effetti dell'acquisizione su ricavi, EBITDA e spese in conto capitale a seguito dell'allineamento della rendicontazione finanziaria di TalkTalk ai principi contabili di BT e del completamento della contabilizzazione dell'acquisizione entro la fine dell'esercizio.

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