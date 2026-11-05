Toyota, utile semestrale in crescita del 26% grazie allo yen debole. Rivista la guidance

(Teleborsa) - Toyota ha chiuso il primo semestre dell'esercizio fiscale 2027 (aprile-settembre 2026) con un utile netto attribuibile di 2.236,4 miliardi di yen, in crescita del 26,1% rispetto ai 1.773,4 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile per azione è salito a 185,97 yen da 136,07 yen. I ricavi sono aumentati del 9,5% a 26.962,4 miliardi di yen e l'utile operativo del 9,2% a 2.191,1 miliardi.



A sostenere i conti è stato soprattutto l'effetto cambio, che ha contribuito all'utile operativo per 685 miliardi di yen, con il dollaro a una media di 159 yen rispetto ai 146 yen dello stesso periodo del 2025. Positive anche le iniziative commerciali (+165 miliardi), mentre la voce relativa ai costi ha pesato per 340 miliardi e altri fattori per ulteriori 304,6 miliardi.



Le vendite di veicoli sono scese dello 0,5% a 4,76 milioni di unità: in Giappone sono cresciute del 5,6% a 1,02 milioni, mentre all'estero sono calate del 2,1% a 3,73 milioni. Il perimetro non include più Hino Motors, uscita dal consolidamento nel semestre.



Toyota ha rivisto le previsioni per l'intero esercizio, che si chiuderà a marzo 2027: i ricavi sono ora attesi a 53.500 miliardi di yen (+5,6%), l'utile operativo a 3.900 miliardi (+3,6%) e l'utile netto a 3.570 miliardi (-7,2%). Le stime si basano su un cambio di 157 yen per dollaro. Il dividendo intermedio è stato fissato a 50 yen per azione, contro i 45 yen dell'anno precedente, con un dividendo annuo atteso di 100 yen. Il consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato la cancellazione di azioni proprie.

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