Swiss Re, utile dei nove mesi a 4,2 miliardi di dollari (+3%). Terzo trimestre sopra le attese

(Teleborsa) - Swiss Re , colosso svizzero della riassicurazione, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con un utile netto di 1,3 miliardi di dollari, portando il risultato dei primi nove mesi a 4,2 miliardi, in crescita del 3% rispetto ai 4 miliardi dello stesso periodo del 2025, con un ritorno sul patrimonio (ROE) stabile al 22,5%. Il dato trimestrale è risultato superiore alle attese: il consensus raccolto dalla società indicava 1,15 miliardi per il trimestre e 3,98 miliardi per i nove mesi.



Sul risultato hanno inciso i contributi di tutte le divisioni, sinistri da catastrofi naturali inferiori al previsto e un solido risultato degli investimenti. Il risultato tecnico assicurativo è salito a 5,1 miliardi di dollari da 4,8 miliardi, mentre i ricavi assicurativi sono scesi a 31,2 miliardi da 32 miliardi. In calo il margine sui nuovi contratti (CSM), sceso a 2,8 miliardi da 3,9 miliardi, a causa della concorrenza nei rinnovi danni e di un minore contributo del Life & Health. Il rendimento degli investimenti si è attestato al 4%, mentre l’indice di solvibilità SST è stimato al 259% al 1° ottobre, sopra l’intervallo obiettivo del 200-250%.



Il gruppo ha confermato di essere ben avviato verso gli obiettivi 2026, che prevedono un utile netto di 4,5 miliardi di dollari, di cui 1,7 miliardi dal Life & Health, un combined ratio inferiore all’85% per il P&C Re e al 91% per Corporate Solutions. Resta in corso il piano di riduzione dei costi operativi per 500 milioni entro il 2028, mentre il buyback da 1,5 miliardi annunciato a febbraio è quasi completato.



"Il nostro risultato per i primi nove mesi riflette una sottoscrizione disciplinata e le scelte deliberate fatte negli ultimi trimestri per rafforzare il nostro portafoglio e costruire un business più resiliente - ha dichiarato il CEO Andreas Berger - Stiamo applicando lo stesso approccio di lungo periodo mentre le condizioni del mercato danni cambiano, combinando disciplina di sottoscrizione e maggiore efficienza dei costi con ambizione commerciale".

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