Euronext, ricavi ed EBITDA record nel terzo trimestre

Stéphane Boujnah: migliore performance trimestrale dall'IPO

(Teleborsa) - Euronext, la principale infrastruttura per i mercati dei capitali in Europa, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi e proventi in aumento del 24,9%, attestandosi a 547,4 milioni di euro. I ricavi e proventi non legati ai volumi hanno rappresentato il 55% del totale e hanno coperto il 165% delle spese operative sottostanti, al netto di ammortamenti e svalutazioni. In particolare, i ricavi dei mercati dei capitali e delle soluzioni dati (Capital Markets and Data Solutions) sono cresciuti a 192,2 milioni (+14,1%), grazie al consolidamento di Euronext Athens, alla crescente domanda di indici e set di dati diversificati, nonché al costante slancio nei servizi di colocation e nelle soluzioni per gli investitori.



I ricavi legati ai volumi riflettono la solidità delle attività diversificate di negoziazione e compensazione (clearing) di Euronext. In particolare, i ricavi dei mercati FICC (Fixed Income, Commodities and Currencies) sono cresciuti a 121,3 milioni (+48,1%), spinti da una performance molto solida nel reddito fisso e da un'attività dinamica di negoziazione e compensazione su energia e materie prime agricole. I ricavi dei mercati azionari (Equity Markets) sono aumentati a 124,6 milioni (+33,0%), sostenuti dalla persistente volatilità dei mercati, dalla solida performance di Euronext Athens e dalla crescita dinamica degli ETF.



L'EBITDA rettificato si è attestato a 364,2 milioni di euro (+31,6%), con un margine EBITDA rettificato pari al 66,5% (+3,3 punti percentuali). L'utile netto rettificato è stato di 223,2 milioni di euro (+32,0%) e l'EPS rettificato si è attestato a 2,21 euro (+31,5%).

Il rapporto tra debito netto ed EBITDA, alla fine di settembre 2026, era pari a 1,1x, un valore che rientra nel range obiettivo definito da Euronext nel piano strategico "Innovate for Growth 2027".



I risultati dell'esercizio 2026 verranno pubblicati il 18 febbraio 2027 a mercati chiusi.



Riacquisto azioni proprie



Euronext avvierà un programma di riacquisto di azioni proprie per un valore massimo di 350 milioni di euro (pari a circa il 2% del capitale azionario in circolazione). Il programma avrà inizio il 9 novembre 2026 e una durata massima di dodici mesi.



Il commento dell'Amministratore Delegato e Presidente Stéphane Boujnah



"Euronext ha registrato la migliore performance trimestrale dall'IPO, raggiungendo ricavi ed EBITDA record. Questo trimestre eccezionale porta a dieci il numero di trimestri consecutivi caratterizzati da una crescita a doppia cifra. Tali risultati confermano la solidità del nostro modello di business diversificato e l'efficace attuazione del piano strategico 'Innovate for Growth 2027'.



Questa eccellente performance riflette la trasformazione di Euronext in un'infrastruttura di mercato realmente diversificata. In occasione dell'Investor Day del novembre 2024, avevamo espresso l'ambizione di espandere le attività di negoziazione e compensazione (FICC) in tutto il continente. A due anni di distanza, grazie a tale espansione, siamo ben posizionati per cogliere le opportunità legate a un'ampia gamma di classi di attività diversificate.



Il lancio, il 21 settembre, del nuovo modello europeo di CSD (Central Securities Depository) di Euronext Securities rappresenta una svolta per i mercati dei capitali europei. Collegando le attività di negoziazione, compensazione e post-negoziazione attraverso un'infrastruttura comune, Euronext riduce la frammentazione e accresce la competitività dei mercati dei capitali in Europa. Ciò che inizialmente era una ferma convinzione è oggi una realtà: i primi clienti stanno già utilizzando il nostro modello innovativo, beneficiando di una maggiore efficienza, di una scelta più ampia e di un quadro di riferimento europeo unificato.



L'integrazione di Euronext Athens continua a produrre risultati concreti. A ottobre abbiamo accolto la terza società del settore marittimo quotata su Euronext Athens, rafforzando il ruolo del Gruppo come polo di riferimento globale per tale comparto. Lo slancio sul mercato greco è ulteriormente consolidato dalla riclassificazione della Grecia come 'mercato sviluppato'.



Forte della nostra solida posizione finanziaria, siamo lieti di annunciare un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie per un valore di 350 milioni di euro. La nostra solidità finanziaria ci consente di offrire rendimenti interessanti agli azionisti, investendo al contempo nella costruzione dell'infrastruttura dei mercati dei capitali di domani. Ciò garantisce a Euronext di rimanere all'avanguardia in un settore in rapida evoluzione.



Euronext non è mai stata così solida. Grazie alla nostra catena del valore integrata, alle comprovate capacità esecutive e alla dedizione dei nostri team, abbiamo raggiunto con successo gli obiettivi strategici prefissati. Siamo ora nella posizione ideale per guidare la prossima fase di sviluppo dei mercati dei capitali europei."











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