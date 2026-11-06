Neodecortech, ricavi netti +1,1% ed Ebitda +25,7% nei nove mesi

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026 Neodecortech ha conseguito ricavi netti pari a 139,8 milioni di euro, in crescita dell’1,1% rispetto al 30 settembre 2025, su base pro forma includendo Lamitex per l’intero periodo comparativo e tenendo conto del fermo temporaneo di Bio Energia Guarcino (BEG) ad inizio anno (148,0 milioni al 30 settembre 2025).



L'EBITDA si è attestato a 19,8 milioni (+25,7%). Su base pro forma includendo Lamitex, la crescita è stata dell’11,2%. Analogamente l’EBITDA margin è in salita al 14,1%, dall’11,4% dello stesso periodo dell’esercizio precedente (12,0% su base pro forma).



L'EBIT è stato pari a 13,4 milioni, in deciso miglioramento (+79,4%). Miglioramento importante anche su base pro forma includendo Lamitex: la crescita è del 49,9% (+4,5 milioni). L'EBIT margin si è fissato al 9,6%, rispetto al 5,4% al 30 settembre 2025 (6,0% su base pro forma).



L'utile netto consolidato è più che raddoppiato a 10,6 milioni (+102,4%), con un’incidenza sui ricavi del 7,6%. Su base pro forma,

l’apporto di Lamitex pur positivo, si attenua: l’utile netto del periodo sarebbe stato pari a 6,3 milioni di euro.



Dal lato patrimoniale, l'indebitamento finanziario netto è in calo a 23,1 milioni, segnando un -25,4% rispetto al 31 dicembre 2025 (30,9 milioni) e -33,6% rispetto al 30 settembre 2025 (34,8 milioni), grazie a una robusta generazione di cassa (free cash flow di 9,3 milioni).



L'outlook

Per l'ultimo trimestre 2026, il Gruppo prevede un contesto di mercato in cui la domanda di superfici decorative per il mobile e l’arredo è attesa in diminuzione rispetto ai primi nove mesi, compensata, tuttavia, dall’acquisizione di quote di mercato in alcune linee di prodotto.



Il Gruppo continuerà a monitorare attentamente l'evoluzione dei prezzi delle materie prime, dei vettori energetici e dei costi logistici, adottando un approccio prudente alla gestione operativa e finanziaria per preservare competitività e redditività.



Proseguiranno inoltre le attività finalizzate allo sviluppo dei progetti strategici del Gruppo, con particolare riferimento alle iniziative nel settore energetico e dell'economia circolare, nel rispetto delle tempistiche autorizzative previste.



Infine, il Gruppo continua a perseguire la propria politica di sostenibilità attraverso l'implementazione dei diversi progetti deliberati nell’ambito del Piano ESG 2024-2026, in particolare di quelli relativi alla riduzione delle emissioni, alla circolarità delle materie impiegate e all’ambito sociale.





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