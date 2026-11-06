Usa, a ottobre l'economia aggiunge 165.000 posti di lavoro, superando nettamente le previsioni

La disoccupazione rallenta al 4,1%

(Teleborsa) - Ad ottobre 2026, l'economia statunitense ha registrato un incremento di 165.000 posti di lavoro, dato che segue un aumento di 60.000 unità a settembre (rivisto al rialzo da 29mila) e che supera nettamente le previsioni di mercato, fissate a 65.000. Il dato risulta inoltre superiore alla media mensile di 48.000 posti di lavoro registrata nei 12 mesi precedenti. Lo rivela l'ultimo report sui non farm payrolls del Bureau of Labor Statistics statunitense.



Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1% rispetto al 4,2% di settembre e atteso dal mercato. Il numero dei disoccupati è diminuito di 41.000 unità, attestandosi a 7,07 milioni, mentre l'occupazione totale è aumentata di 463.000 unità, raggiungendo i 163,62 milioni; un segnale che conferma la perdurante solidità del mercato del lavoro.



La retribuzione oraria media per tutti i dipendenti del settore privato statunitense (escluso il comparto agricolo) è aumentata di 14 centesimi, pari allo 0,4% su base mensile, raggiungendo i 38,00 dollari. Il dato segue un incremento dello 0,3% (rivisto al rialzo da +0,1%) e supera la crescita dello 0,3% prevista dagli analisti. Si tratta del maggiore aumento salariale registrato da gennaio. L'incremento si è attestato al 3,1% su base annua, dopo un rialzo del 3,2% (rivisto al rialzo da +3%) e superando le previsioni degli analisti, che stimavano una crescita del 2,9%.



(Foto: Foto di Vitaly Gariev su unsplash)

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