Milano 14:42
49.871 -1,26%
Nasdaq 5-nov
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Dow Jones 5-nov
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Londra 14:42
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Variazione occupati USA in ottobre

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Variazione occupati USA in ottobre
USA, Variazione occupati in ottobre pari a 165K unità, in aumento rispetto al precedente 60K unità (la previsione era 65K unità).
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