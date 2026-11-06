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/ Variazione occupati USA in ottobre
Variazione occupati USA in ottobre
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06 novembre 2026 - 14.35
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Variazione occupati in ottobre pari a 165K unità
, in aumento rispetto al precedente 60K unità (la previsione era 65K unità).
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