Carburanti, prezzi listino fermi nonostante scadere sconto accise su diesel

I dati del Mimit confermano una stabilizzazione dei prezzi alla pompa

(Teleborsa) - La Gazzetta Ufficiale pubblicata sabato non ha portato alcuna novità in tema di carburanti, con lo sconto di 4,9 centesimi sulle accise per il gasolio scaduto senza ombra di rinnovo. Mancato taglio che vale circa 2,44 euro per un pieno di gasolio. Nonostante la scadenza, tuttavia, i prezzi sembrerebbe che si siano calmierati, non avendo portato alcun aumento dei prezzi di listino nella giornata di domenica.

L'ultimo taglio deciso dal Governo

L'ultimo taglio deciso dal Governo, in vigore dal 28 ottobre al 7 novembre, prevedeva una progressiva riduzione dell'aliquota sul prezzo del diesel da 672,90 euro a 632,90 euro per mille litri, per uno sconto di circa 4,9 centesimi al litro. Ma lo scorto non è stato prorogato né ulteriormente rivisto dal Governo allo scadere del precedente provvedimento.

Maggior costo di 2,44 euro su un pieno

Il mancato rinnovo, secondo Adusbef, vale 4,88 centesimi di euro al litro, compresa l’Iva, pari ad una spesa aggiuntiva di 2,44 euro su un pieno da 50 litri. Ma lo stop allo sconto - ammette l'associazione dei consumatori - arriva in un momento in cui le quotazioni petrolifere stanno registrando un deprezzamento che apre le porte ad una possibile riduzione dei listini alla pompa. "Un segnale economico importante", commenta Adusbef, confidando che i produttori continueranno a ridurre i prezzi di listino indipendentemente dal price cap e ricordando che, rispetto a fine ottobre, quanto il prezzo aveva superato i 117 dollari al barile, il Brent è calato in pochi giorni del 16,2%,

Prezzi alla pompa pressoché stabili Frattanto, i prezzi alla pompa si mostrano praticamente stabili. Secondo l'ultima rilevazione del Mimit di domenica 8 novembre, il prezzo medio della benzina in modalità 'self' sulla rete stradale nazionale è pari a 2,000 euro/l ed il diesel 2,223 euro/l, mentre sulla rete autostradale, il prezzo è di 2,029 euro/l per la benzina e 2,277euro/l per il gasolio. Grazie al price cap cui hanno aderito le principali compagnie, i prezzi self-service restano sotto i 2 euro/l per la benzina e i 2,20 euro/l per il gasolio in gran parte della rete stradale.





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