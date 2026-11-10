Centrale del Latte d’Italia, ricavi a 233,3 milioni nei primi nove mesi

(Teleborsa) - Centrale del Latte d’Italia
(CLI), terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, ha archiviato i primi nove mesi del 2026 con un fatturato pari a 233,3 milioni
di Euro, rispetto ai 261,1 milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio 2025, con un decremento del 10,7%, dovuto principalmente ad una riduzione del prezzo medio di vendita per effetto del minor costo di acquisto della materia prima nel segmento latte fresco.Altri risultati
Il margine operativo lordo
(EBITDA
) al 30 settembre 2026 è in calo a 21,9 milioni di Euro, rispetto 25,7 milioni di Euro al 30 settembre 2025. L’EBITDA margin del 9,4% risulta essere in leggera diminuzione rispetto al 9,8%, riportato nel terzo trimestre del 2025.
Il risultato operativo
(EBIT) al 30 settembre 2026 è pari a 10,6 milioni di Euro, rispetto ai 13,7 milioni di Euro registrati nello stesso periodo dell’esercizio precedente.
Il gruppo registra, quale risultato ante imposte
, 8,2 milioni di Euro, rispetto agli 11 milioni di Euro registrati alla fine del terzo trimestre dell’esercizio precedente.L’utile netto
risulta pari a 5,9 milioni di Euro, in diminuzione rispetto al 30 settembre 2025, il cui dato era pari a 8,7 milioni di Euro.
La posizione finanziaria
netta (esclusi gli effetti IFRS 16) risulta è pari a -2,6 milioni di Euro, rispetto ai -266 mila Euro al 31 dicembre 2025.Outlook
"Considerando il breve lasso di tempo storicamente coperto dal portafoglio ordini della Società e le difficoltà ed incertezze della attuale situazione economica globale non risulta agevole formulare previsioni sull’andamento futuro della Società, che appare comunque molto positivo considerato i risultati effettuati nel terzo trimestre", spiega la società nella nota dei conti, aggiungendo che "continuerà a prestare particolare attenzione al controllo dei costi ed alla gestione finanziaria, al fine di massimizzare la generazione di free cash flow da destinare sia alla crescita organica per via esterna che alla remunerazione degli Azionisti".
La Società, si legge, "non ha possibilità di prevedere in quale misura la situazione economica globale possa influire sulle prospettive della Società per il 2026", ma gli Amministratori ritengono, sulla base delle informazioni disponibili alla data di predisposizione della presente relazione, "di escludere ragionevolmente impatti negativi significativi anche considerando l’impatto di potenziali Dazi promossi dall’amministrazione Trump".