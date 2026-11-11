Borsa Italiana, attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 10/11/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (10/11/2026) è stato pari a 3,92 miliardi di euro, con una variazione dello 0,93%, rispetto ai precedenti 3,89 miliardi.



I volumi si sono attestati a 0,44 miliardi di azioni, rispetto ai 0,42 miliardi precedenti.



Su 778 titoli trattati in Piazza Affari, 350 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 399. Invariate le rimanenti 29 azioni.











(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)

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