Analisi Tecnica: USD/YEN dell'11/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Controllato progresso per il cross americano contro Yen, che chiude in salita dello 0,62%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 160,317. Rischio di discesa fino a 158,533 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 162,102.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)